Maxi sequestro di sigarette di contrabbando a Giugliano: oltre 1,6 tonnellate nascoste in un box, arrestato un 52enne

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Maxi sequestro della Guardia di Finanza a Giugliano in Campania, dove i militari hanno scoperto un deposito utilizzato per occultare oltre 1.600 chilogrammi di sigarette di contrabbando. Nell’ambito dell’operazione è stato arrestato un cittadino italiano di 52 anni, già gravato da precedenti specifici.

L’intervento è stato effettuato dai finanzieri del Gruppo Pronto Impiego Napoli durante un’attività di controllo del territorio. I militari hanno notato un furgone procedere ad alta velocità lungo le strade di Giugliano e imboccare improvvisamente una rampa di accesso ad alcuni box seminterrati di un condominio.

Il comportamento del conducente ha insospettito i finanzieri, che hanno deciso di effettuare un controllo. All’interno dell’area condominiale, l’uomo sarebbe stato sorpreso mentre prelevava da un box diverse casse di sigarette per caricarle sul furgone.

La successiva perquisizione ha permesso di individuare, all’interno del deposito nella disponibilità del 52enne, 150 casse di sigarette, per un peso complessivo superiore a 1,6 tonnellate.

Secondo quanto accertato dalla Guardia di Finanza, i tabacchi erano detenuti senza autorizzazione e sarebbero stati introdotti sul territorio nazionale senza il pagamento delle relative accise. Le sigarette, riconducibili ai marchi Winston e Marlboro, sono state sottoposte a sequestro penale insieme al box utilizzato per la loro custodia.

Il 52enne è stato arrestato in flagranza con l’ipotesi di reato di detenzione di tabacco in regime di contrabbando doganale e sottrazione al pagamento dell’accisa. L’uomo è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica di Napoli Nord.

L’operazione si inserisce nell’attività di contrasto al fenomeno del contrabbando di prodotti da fumo e alla commercializzazione illegale di tabacchi lavorati.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. La responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata con sentenza definitiva, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza.













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