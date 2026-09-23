Lettera al direttore. Marano, anche il corso Europa nel degrado totale, la denuncia dei residenti

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Gentile Direttore,

Raffaele (Marano)

Le scrivo a nome di molti residenti del Corso Europa. Purtroppo dobbiamo segnalare che da vari giorni non avviene più lo spazzamento di quella che è l’ arteria principale di Marano. E ci chiediamo: se questo avviene per il Corso principale non osiamo immaginare cosa accade in periferia. Abbiamo letto delle problematiche con la Ditta incaricata, ma questo giustifica la totale assenza di spazzamento sul territorio? Visto che poi un cambiamento di Ditta incaricata richiede molti mesi, assisteremo in futuro ad un degrado ancora più marcato da qui al prossimo anno? Dobbiamo abituarci allo schifo che vediamo sotto i nostri occhi senza nessuna speranza? È normale dover vivere in queste condizioni? Sono domande alle quali vorremmo che qualche responsabile rispondesse. Le allego alcune foto che ben descrivono lo stato di abbandono del Corso.