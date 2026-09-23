Calvizzano. Situazione scolastica, la maggioranza fa chiarezza: “Piena fiducia nel Sindaco”

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“In relazione al comunicato diffuso dal gruppo consiliare “Liberi e Forti” sulla situazione scolastica, i sottoscritti consiglieri comunali ritengono opportuno fornire alcuni chiarimenti. Ancora una volta, nel dibattito vengono sovrapposti il ruolo dell’organo politico e quello della struttura gestionale dell’Ente. Si tratta, invece, di ambiti distinti: agli organi politici spettano le funzioni di indirizzo e programmazione, mentre agli uffici competono gli adempimenti gestionali, tecnici e amministrativi.

Ricondurre automaticamente al Sindaco o alla maggioranza ogni singolo passaggio procedurale rischia, pertanto, di offrire una rappresentazione parziale delle vicende.

Le questioni relative ai plessi scolastici, ai collaudi, agli adempimenti tecnici e alle rispettive tempistiche saranno affrontate nelle sedi istituzionali competenti, sulla base degli atti e della documentazione amministrativa.

Sul piano politico, i consiglieri sottoscrittori chiariscono senza alcuna ambiguità che non sussiste alcun pericolo per la continuità dell’Amministrazione comunale. La maggioranza ha piena e totale fiducia nel Sindaco e nel percorso amministrativo intrapreso. Le considerazioni dell’opposizione circa una presunta “precarietà politica” sono, pertanto, prive di fondamento.

I consiglieri di maggioranza sottoscrivono singolarmente il presente comunicato.













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