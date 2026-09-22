Rissa tra vicini in via Doria a Bagnoli: 4 feriti, sequestrati un bastone in legno e uno in ferro

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I carabinieri della compagnia di Bagnoli sono intervenuti in via Doria nei pressi del civico 44 dove vi è l’attività commerciale “Svapo Mode” per una rissa.
Da una prima sommaria ricostruzione sembrerebbe che poco prima dei vicini di casa avrebbero discusso. Discussione sfociata poi in una rissa in strada.
Motivo ancora sconosciuto.
4 le persone ferite e trasportate all’Ospedale San Paolo. Nessuno in gravi condizioni.
Sequestrato un bastone in legno e uno in ferro.
Indagini incorso dei carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews