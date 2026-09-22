Villa Comunale, primo Lotto del parco riapre alla cittadinanza: proseguono restauro e riqualificazione

Proseguono a pieno ritmo le attività di riqualificazione e restauro della Villa Comunale di Napoli.

A seguito di un sopralluogo tecnico effettuato nella giornata odierna, è stato fatto il punto sullo stato di avanzamento delle opere nel Lotto 1, dove si sono concluse con successo le prime due fasi di intervento ed è in corso la pianificazione per il completamento del secondo gruppo di lavori.

L’intera area resta fruibile e aperta alla cittadinanza per tutta la durata dei cantieri.

Gli interventi realizzati (Lotto 1)

Nelle prime fasi dei lavori, realizzate in stretta continuità per garantire funzionalità e sicurezza agli spazi, si è provveduto a:

• Pavimentazione e sottoservizi : Sostituzione dell’originale battuto di tufo con una nuova pavimentazione drenante (compresi tratti carrabili per i mezzi di manutenzione), manutenzione straordinaria dei sottoservizi con risoluzione delle interferenze di scavo e messa a quota dei pozzetti.

• Impianti e arredo urbano : Posa dei nuovi cavidotti per l’illuminazione pubblica e predisposizione per reti future; ripristino dell’impianto di irrigazione aiuole con irrigatori pop-up e sistemazione delle fontanine; manutenzione delle panchine esistenti, rinnovo dei cestini portarifiuti in collaborazione con ASIA e revisione di cordoli e zanelle.

• Patrimonio verde e storico : Verifiche VTA, approfondimenti fitostatici, potature e abbattimenti mirati delle alberature compromesse, seguiti da cure colturali e messa in sicurezza del verde; restauro di statue ed elementi lapidei, recupero dei manufatti metallici/cancelli e sistemazione dell’area giochi.

I prossimi interventi da completare (II Gruppo di lavori)

Nelle prossime settimane il cantiere proseguirà senza interferire con la fruibilità del parco da parte dei cittadini. Le attività previste riguardano:

• Completamento del ripristino e tinteggiatura dell’impianto di illuminazione pubblica (pali, lance e corpi illuminanti).

• Ulteriore recupero di cancelli, recinzioni e manufatti metallici.

• Revisione dei rivestimenti lapidei del basamento della recinzione perimetrale e riqualificazione della recinzione stessa.

• Opere sulle pavimentazioni con uniformazione della finitura nell’area adiacente a Piazza della Repubblica.

• Completamento del restauro di statue, erme e relativi basamenti.

• Nuove piantumazioni e rigenerazione dei tappeti erbosi.

Le dichiarazioni

Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi:

« Restituire alla città la Villa Comunale in tutto il suo splendore è una priorità strategica per la nostra Amministrazione. Gli interventi realizzati nel Lotto 1 dimostrano un approccio rigoroso che unisce la tutela del patrimonio storico e monumentale all’ammodernamento delle infrastrutture e dei sottoservizi. La scelta di proseguire i lavori mantenendo la Villa aperta è un segnale di rispetto verso i napoletani e i visitatori, che possono continuare a vivere questo straordinario polmone verde mentre ne completiamo il definitivo rilancio .»

L’Assessore al Verde, Vincenzo Santagada:

« Il lavoro svolto fino ad oggi sul patrimonio arboreo e sulle aree verdi del Lotto 1 è stato imponente e capillare: dalle analisi fitostatiche VTA alla messa in sicurezza delle alberature, fino all’installazione dei nuovi impianti di irrigazione automatizzata. Nelle prossime settimane completeremo le piantumazioni e la cura dei prati, oltre al restauro di statue ed elementi d’arredo. Il nostro obiettivo è garantire un parco non solo più bello, ma sicuro, sostenibile e pienamente accessibile a tutti .»