Marano saluta l’estate al Parco del Ciaurro: sabato 26 settembre una giornata di festa tra animazione, sport, musica e lo show “Nostalgia 90”

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Una grande festa di fine estate per vivere insieme uno dei luoghi simbolo della città. La giornata è quella in programma sabato 26 settembre al Parco del Ciaurro, dove il Comune di Marano di Napoli ha organizzato una giornata pensata per coinvolgere famiglie, bambini, giovani e cittadini di tutte le età.

Il programma prenderà il via dalla mattina, con un ricco spazio dedicato ai più piccoli: animazione, laboratori creativi e parco gonfiabili, con attività previste dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

A rendere ancora più vivace la mattinata sarà la Street Band, che dalle 11 alle 13 attraverserà le strade e il corso cittadino con uno spettacolo itinerante fatto di musica e animazione, accompagnando la città verso l’appuntamento pomeridiano e serale al Ciaurro.

La giornata si concluderà alle 21.30 con il grande spettacolo di “Nostalgia 90”, il format dedicato alla musica, ai colori e alle atmosfere degli anni Novanta, che porterà al Parco del Ciaurro una vera festa sotto le stelle.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla dimensione sociale dell’iniziativa, attraverso il coinvolgimento di due realtà del Terzo Settore, La Quercia Rossa e Solidarity Group. Una collaborazione che amplia il valore della manifestazione e sottolinea la volontà della Commissione Straordinaria di costruire un’occasione di socialità e partecipazione capace di mettere insieme intrattenimento, comunità e inclusione.

La scelta del Parco del Ciaurro assume inoltre un significato particolare. L’area è stata infatti interessata nelle ultime settimane da interventi di riqualificazione e da un nuovo sistema di illuminazione, che ha restituito lustro al Mausoleo del Ciaurro, patrimonio storico e identitario della città.

«Si è voluto salutare l’estate con una giornata capace di parlare a tutta la città – è il senso dell’iniziativa promossa dalla Commissione Straordinaria –. Dalle famiglie con bambini agli appassionati della musica anni Novanta, passando per il coinvolgimento del mondo del Terzo Settore, l’obiettivo è creare un momento di festa e di condivisione. Farlo al Ciaurro, in un luogo che nelle ultime settimane è stato oggetto di interventi di riqualificazione e che oggi può essere apprezzato anche grazie alla nuova illuminazione, rende questa giornata ancora più significativa».

La giornata sarà inoltre caratterizzata da un importante appuntamento dedicato allo sport e alla promozione di corretti stili di vita.

Dalle 17.00 è infatti in programma l’inaugurazione di “Sport Comune – Marano di Napoli”, il progetto finanziato dalla società Sport e Salute del Ministero di Economia e Finanze, che porterà sul territorio attività sportive e momenti di aggregazione aperti alla cittadinanza.

L’appuntamento sarà quindi un’occasione per presentare alla comunità un percorso che punta a fare dello sport uno strumento di benessere, partecipazione e socialità, con attività aperte a tutti.

Appuntamento, dunque, sabato 26 settembre al Parco del Ciaurro, per una giornata da vivere insieme: dal divertimento per i più piccoli alla Street Band, dall’inaugurazione di “Sport Comune” fino alla grande festa finale con “Nostalgia 90”. Un’intera giornata per stare insieme e vivere gli spazi della città.













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