Consiglio regionale, il centrodestra “occupa” il piano della presidenza

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I consiglieri del centrodestra hanno occupato il piano degli uffici del presidente del Consiglio Regionale Massimiliano Manfredi esponendo cartelli. La protesta è stata organizzata per stigmatizzare la mancata risposte alle interrogazioni e alle prerogative del Consiglio.

«Abbiamo inoltrato centinaia di interrogazioni su questioni centrali della vita dei cittadini in questa regione: ambiente, sanità, trasporti. Non sono nostri esercizi retorici ma è la voce dei cittadini su fatti che implicano la qualità della vita sui quali è doveroso dare risposte». Lo dichiara il capo dell’opposizione Gennaro Sangiuliano insieme ai capigruppo del centrodestra Massimo Pelliccia, Raffaele Maria Pesacane, Massimo Grimaldi e Sebastiano Odierna.













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