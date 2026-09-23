Ischia. Precipitano con l’auto dalla scogliera, gravi tre giovani

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Incidente nella notte a Forio di Ischia, dove tre giovani sono rimasti feriti dopo essersi allontanati a bordo di un’auto appena rubata.

Secondo quanto ricostruito, due ragazzi di 18 anni e un 17enne avrebbero sottratto la vettura a una donna che aveva lasciato le chiavi inserite nell’abitacolo. Poco dopo, mentre erano a bordo dell’auto, sono precipitati lungo una scogliera.

I tre sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale. Uno dei 18enni è stato trasportato all’Ospedale del Mare, mentre l’altro coetaneo è stato ricoverato al Cardarelli: per entrambi la prognosi è riservata. Il 17enne si trova invece all’ospedale Rizzoli, dove è sotto osservazione.

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Ischia, impegnati a ricostruire la dinamica dell’incidente e quanto avvenuto prima della precipitazione. Al momento l’ipotesi più accreditata è una bravata finita male.













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