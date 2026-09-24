CAMPI FLEGREI, IL DECRETO NON CAMBIA: NO AGLI EMENDAMENTI. E FICO CONTINUA A NON CHIEDERE STATO DI EMERGENZA

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Cambia in extremis il nuovo pacchetto di misure per i Campi Flegrei. Si chiude dunque con un nulla di fatto l’esame nelle commissioni Ambiente e Bilancio della Camera del decreto sulla Pubblica amministrazione e la Protezione civile, che contiene il capitolo dedicato all’emergenza bradisismica. L’attesa riformulazione degli emendamenti sui Campi Flegrei, dunque, non ci sarà. Un nuovo testo che, secondo quanto trapela, avrebbe dovuto recepire l’intesa raggiunta tra Palazzo Chigi e la Regione Campania e che avrebbe potuto ampliare gli interventi per famiglie e territori. Un accordo che, secondo le opposizioni, non avrebbe però ottenuto il via libera del ministero dell’Economia. La beffa è che a decadere non siano stati solo gli emendamenti dell’opposizione, ma anche quelli della maggioranza. La commissione si è infatti conclusa tra le proteste delle minoranze e i malumori del centrodestra. È stato poi dato mandato ai relatori Roberto Pella (Forza Italia) e Fabrizio Rossi (Fratelli d’Italia) di riferire in Aula, dove il testo approda oggi con la preannunciata questione di fiducia. Il voto è atteso lunedì.













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