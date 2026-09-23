Nucleare, via libera definitivo del Senato al Ddl delega. “Giornata storica per l’Italia”

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Il nucleare torna ufficialmente nell’agenda energetica italiana. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, già passato alla Camera lo scorso giugno. Il testo affida ora al governo il compito di costruire il nuovo quadro normativo attraverso uno o più decreti attuativi, da adottare entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge.

“Dopo quasi quarant’anni, l’Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia nucleare. Una scelta coraggiosa e di buon senso. Oggi importiamo elettricità prodotta dalle centrali nucleari di nazioni vicine, ma non possiamo produrla noi. Questa legge serve a cambiare le cose”, scrive la premier Meloni e aggiunge che gli impegni che avevano promesso di mantenere li hanno mantenuti e questa ne è l’ennesima prova.













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