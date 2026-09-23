Marano, al via a ottobre gli agognati lavori sulle strade: si parte da via Lazio e San Rocco. “Ritardi dovuti ai lavori Enel”

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Partiranno finalmente a ottobre gli interventi di rifacimento di alcune strade cittadine, a cominciare da via Lazio e dalla zona di San Rocco. Un programma atteso da tempo e più volte rinviato anche per la necessità di coordinare i lavori comunali con quelli effettuati da Enel sul territorio.

Negli ultimi mesi, infatti, gli interventi sulla rete elettrica hanno comportato numerosi scavi stradali, successivamente ripristinati con nuove asfaltature. Per il Comune, procedere immediatamente con il rifacimento definitivo delle strade avrebbe però comportato il rischio di dover intervenire nuovamente sugli stessi tratti qualora fossero stati necessari ulteriori lavori sulla rete elettrica.

Da qui la scelta di attendere il completamento degli interventi di Enel e i tempi tecnici necessari per le verifiche e i test sui nuovi cavi, prima di procedere con le opere comunali.

L’obiettivo dell’amministrazione commissariale è ora accelerare l’apertura dei cantieri, dando finalmente il via al programma di manutenzione straordinaria della viabilità. I primi interventi interesseranno via Lazio e San Rocco, per poi proseguire secondo il cronoprogramma previsto.

Il finanziamento: 1,3 milioni di euro

Al centro del dibattito c’è anche l’importo destinato agli interventi. Le risorse effettivamente disponibili per i lavori ammontano a circa 1,3-1,4 milioni di euro, una cifra diversa dai 2,5 milioni indicati in precedenza da esponenti politici delle amministrazioni precedenti oggetto di scioglimento.

Il dato, viene sottolineato dal Comune, deve essere letto tenendo conto dell’iter amministrativo degli appalti, dei ribassi d’asta e delle altre procedure che incidono sull’importo effettivamente utilizzabile per i lavori.

L’obiettivo: evitare nuovi rinvii

La scelta di attendere la conclusione degli interventi sulla rete elettrica è stata motivata dalla volontà di non realizzare due volte gli stessi lavori. Rifare l’asfalto prima della conclusione degli scavi avrebbe infatti esposto il Comune al rischio di dover nuovamente aprire le carreggiate.

Ora, con gli interventi Enel in fase di completamento, l’amministrazione punta a passare alla fase operativa. L’avvio dei lavori a ottobre rappresenta dunque un passaggio atteso dai residenti, alle prese da tempo con le condizioni di diverse arterie cittadine.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













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