SPARI AL VOMERO, 22 ENNE FERITO DURANTE TENTATIVO DI RAPINA

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Ieri sera i Carabinieri del Vomero sono intervenuti presso il CTO per un giovane ferito. Si tratta di un 22enne di Miano. Secondo una prima ricostruzione tutta da verificare, il giovane sarebbe stato sparato allo stinco destro durante un tentativo di rapina.

Sarebbe accaduto in via dietro la Vigna ma sul posto non sono stati trovati bossoli o tracce di sangue. Il 22enne è stato operato e non è in pericolo di vita.

Indagini in corso per chiarire dinamica e luogo.













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