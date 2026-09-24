Esclusiva Napoli, cane sul letto dell’obitorio del Policlinico Federico II: la foto arriva in redazione

Una foto, arrivata in redazione, mostra un cane su un letto dell’obitorio del Policlinico Federico II di Napoli.

La domanda è inevitabile: che cosa ci fa un animale su un letto destinato a un servizio sanitario? E, soprattutto, chi è responsabile della vigilanza e del rispetto delle regole all’interno di questi spazi?

La redazione pubblica la segnalazione e l’immagine ricevuta, chiedendo alla struttura e agli organi competenti di chiarire la vicenda.

Una vicenda che, al di là dell’immagine, solleva interrogativi su controlli, accessi e rispetto degli ambienti sanitari.