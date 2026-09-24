Russia prepara attacchi con droni a Italia, Francia e Spagna: svelato il piano del Cremlino

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epa10351201 Russian President Vladimir Putin chairs a meeting with members of the Russia's Security Council via video conference call at the Novo-Ogaryovo state residence, outside Moscow, Russa, 06 December 2022. EPA/MIKHAIL METZEL/KREMLIN POOL/SPUTNIK / POOL MANDATORY CREDIT
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La Russia si sta preparando a nuovi at tacchi con droni in Europa. Ma questa volta prenderà di mira i Paesi del Mediterraneo: Italia, Francia e Spagna. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo.

Il giornale riferisce che la Cia ha raccolto informazioni su piani di escalation del Cremlino e le ha condivise con diversi governi europei. “Useranno droni lanciati dal mare, nascosti in container. Non è affatto difficile” spiega una fonte vicina al ministero della Difesa lituano. Il drone utilizzato sarebbe un Gerbera con 600km di autonomia.

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