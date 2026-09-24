Esclusiva Marano, rubato il salvadanaio (video) delle mance in pizzeria: il furto ripreso dalle telecamere. “E’ il parcheggiatore abusivo della villetta a San Rocco”

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Caro Direttore,

scrivo per segnalare un episodio particolarmente grave avvenuto questa sera in una pizzeria d’asporto sul corso Umberto, a Marano.

Erano circa le 20:06 quando l’uomo che da mesi viene segnalato nella zona anche per l’attività di parcheggiatore abusivo si è avvicinato all’esterno della pizzeria e ha rubato il salvadanaio contenente le mance dei nostri ragazzi.

A documentare l’accaduto ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il video mostra chiaramente l’uomo mentre prende il salvadanaio e si allontana. In quel momento era insieme a una donna che, secondo quanto riferito da chi lo conosce nella zona, lo accompagna abitualmente.

Non stiamo parlando quindi di una semplice segnalazione o di una voce: esiste una registrazione video dell’episodio, che è stata conservata e che sarà messa a disposizione delle autorità competenti.

La cosa che amareggia maggiormente è che quelle non erano somme appartenenti alla pizzeria: erano le mance raccolte dai ragazzi che lavorano ogni giorno onestamente, ragazzi che si guadagnano con fatica quei soldi.

Ma questo episodio porta inevitabilmente a parlare anche di una situazione che va avanti da mesi.

L’uomo ripreso dalle telecamere è infatti conosciuto nella zona per la sua presenza abituale nei pressi della Villetta di San Rocco, dove svolge attività di parcheggiatore abusivo. La sua presenza è stata più volte segnalata e, secondo quanto ci è stato riferito, ci sono stati anche interventi e diffide da parte degli organi competenti.

Eppure, nonostante tutto, continua a essere lì.

La riflessione della redazione

Questa vicenda pone una domanda molto semplice: come è possibile che una situazione del genere vada avanti da mesi senza una soluzione definitiva?

La presenza dell’uomo – tra l’altro ex detenuto condannato per occultamento di cadavere di una donna uccisa anni fa a Marano – viene segnalata da tempo anche nei pressi dell’asilo nido comunale, sempre vicino alla villetta, dove è arrivato a sistemarsi con una vera e propria sedia a sdraio, diventando una presenza quotidiana nell’area.

Non spetta alla redazione stabilire le eventuali conseguenze penali dei fatti: questo compete alle autorità, che potranno acquisire e valutare le immagini della videosorveglianza.

Ma una cosa è certa: commercianti e residenti chiedono che gli spazi pubblici siano controllati e che le regole vengano fatte rispettare.

Quello che è accaduto questa sera in pizzeria non riguarda soltanto un salvadanaio. Riguarda il lavoro di ragazzi che meritano rispetto e la sensazione, sempre più diffusa tra chi vive e lavora nella zona, che alcune situazioni possano protrarsi troppo a lungo senza una risposta definitiva.

La Redazione













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