Calvizzano, auto contro scooter: ennesimo incidente in via della Resistenza

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Nuovo scontro stradale in via della Resistenza, a Calvizzano, al confine con Marano.

Un’auto e uno scooter sono rimasti coinvolti in un incidente avvenuto questa mattina lungo via della Resistenza, una strada già teatro in passato di diversi sinistri.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza al conducente dello scooter. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sembrerebbero gravi, ma sono in corso gli accertamenti del caso.

Da chiarire la dinamica dell’impatto e le eventuali responsabilità. Il nuovo incidente riaccende l’attenzione sulla sicurezza di un’arteria particolarmente trafficata e situata a ridosso del confine tra Calvizzano e Marano.













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