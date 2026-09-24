MARANO, NESSUN COLPO DI SCENA: IL TAR BOCCIA IL RICORSO DELL’EX SINDACO MORRA. COMUNE SCIOLTO PER MAFIA, RESPINTE TUTTE LE ARGOMENTAZIONI CHE MIRAVANO A RIDIMENSIONARE IL PROVVEDIMENTO. SCONFITTA SENZA ATTENUANTI PER L’EX GIUNTA

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La decisione del TAR segna un nuovo passaggio nella lunga vicenda che ha riguardato l’amministrazione guidata da Matteo Morra. Il ricorso è stato respinto e, sul piano giudiziario, viene dunque confermato il provvedimento di scioglimento dell’amministrazione comunale.

Una pronuncia che riporta inevitabilmente l’attenzione sulla relazione che ha accompagnato il procedimento: circa 450 pagine nelle quali vengono esaminate una serie di circostanze, omissioni e situazioni ritenute rilevanti, oltre ai rapporti e alle frequentazioni finite sotto esame.

È proprio su quel documento che, nei mesi scorsi, si era sviluppato un acceso confronto politico. Da una parte le contestazioni e le conclusioni contenute negli atti; dall’altra le posizioni di ex amministratori e sostenitori della precedente gestione, che avevano ridimensionato le accuse e definito infondate o prive di rilievo alcune delle circostanze richiamate.

Ora la decisione del TAR riporta la discussione sul terreno degli atti e dei provvedimenti adottati. Lo scioglimento, infatti, non viene meno a seguito del ricorso presentato dall’ex amministrazione.

La pronuncia del TAR rappresenta, in questo quadro, un ulteriore elemento formale della vicenda. Per quanto riguarda invece eventuali conseguenze personali, come l’incandidabilità, occorre fare riferimento ai singoli provvedimenti e alla normativa applicabile, senza confondere i diversi piani giuridici.

La discussione politica, tuttavia, è destinata a proseguire. Anche perché quelle centinaia di pagine che per mesi sono state al centro di polemiche e interpretazioni contrapposte tornano oggi a essere uno degli elementi principali attraverso cui rileggere una vicenda amministrativa che ha profondamente segnato la comunità.













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