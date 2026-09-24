QUALIANO, FRANZESE E IUFFREDO: “PIÙ SICUREZZA SULLE STRADE, SERVONO CONTROLLI, PREVENZIONE E SEGNALETICA”

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La sicurezza stradale deve tornare a essere una priorità nell’agenda dell’Amministrazione comunale. È questo il senso della mozione presentata dai consiglieri comunali Franzese Sabatino Sandro e Iuffredo Angela, con la quale si chiede di mettere in campo interventi concreti per contrastare la velocità eccessiva e aumentare la sicurezza di automobilisti, pedoni e ciclisti sul territorio di Qualiano.

“Non possiamo limitarci a intervenire dopo che si verifica un incidente – spiegano i due consiglieri – ma dobbiamo lavorare sulla prevenzione. La sicurezza stradale significa tutelare tutti, soprattutto bambini, anziani e persone più vulnerabili”.

La mozione propone l’avvio dell’iter per l’installazione di rilevatori della velocità, fissi o mobili, nei punti maggiormente critici del territorio comunale, attraverso una preventiva individuazione delle aree a rischio in collaborazione con il Comando della Polizia Municipale.

Particolare attenzione viene inoltre dedicata alla segnaletica di prevenzione e alla cosiddetta “segnaletica etica”, attraverso messaggi capaci di richiamare gli automobilisti a una maggiore prudenza e responsabilità.

Tra le proposte contenute nella mozione anche:

una mappatura aggiornata delle strade e delle zone maggiormente a rischio ;

il potenziamento dei controlli e del monitoraggio da parte della Polizia Municipale;

campagne di educazione e sensibilizzazione alla sicurezza stradale rivolte ai cittadini, alle scuole e alle attività del territorio;

il rafforzamento della collaborazione tra Amministrazione e Comando della Polizia Municipale;

la ricerca di fondi regionali, statali ed europei destinati alla sicurezza stradale.

“Chiediamo all’Amministrazione – sottolineano Franzese e Iuffredo – di predisporre gli atti necessari per trasformare queste proposte in interventi concreti e verificabili. Il Consiglio Comunale deve poter conoscere periodicamente lo stato di avanzamento delle iniziative”.

Per i due consiglieri, l’obiettivo non è soltanto aumentare i controlli, ma costruire una vera politica comunale della prevenzione.

“Una strada più sicura non si ottiene soltanto con le multe. Servono controlli, infrastrutture, segnaletica adeguata, informazione ed educazione. La sicurezza stradale è una responsabilità collettiva e l’Amministrazione comunale deve fare la propria parte”.

I Consiglieri Comunali

Franzese Sabatino Sandro

Iuffredo Angela













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