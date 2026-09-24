IZZO: MARANO NEL DEGRADO PER I RIFIUTI, NEL FRATTEMPO IL TAR CONFERMA LO SCIOGLIMENTO. ORA LA FINIRANNO CON VIDEO E DIRETTE?

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La situazione del decoro igienico-ambientale a Marano ha raggiunto livelli di criticità tali da richiedere un immediato intervento risolutivo da parte della Commissione Prefettizia. In particolare, si segnala all’attenzione e alla sensibilità di Sua Eccellenza Cardellicchio sempre attento verso le tematiche urbane, ma è urgente che questa venga tradotta in azioni concrete per porre fine a un degrado che ormai appare surreale e insostenibile.

Le strade e, soprattutto, i marciapiedi versano in condizioni indecorose: in diverse aree della città, la pulizia è carente o assente per settimane intere. Questa negligenza non è solo un fastidio estetico, ma compromette la fruibilità degli spazi pubblici e la qualità della vita dei cittadini, trasformando il decoro urbano in una priorità sempre più remota.

Il contratto di servizio vigente prevede espressamente lo spazzamento regolare di strade e marciapiedi, finalizzato a garantire condizioni igieniche accettabili. Tuttavia, l’attuazione pratica lascia fortemente desiderare, con il comparto igienico-sanitario che mostra segnali di cedimento strutturale, aggravati negli ultimi tempi da una gestione inefficace della manutenzione ordinaria.

Si rende quindi imperativo un intervento deciso e tempestivo della Commissione Prefettizia, titolare della gestione delle sorti cittadine. Solo attraverso una risoluzione ferma e rapida di queste criticità si potrà restituire a Marano la vivibilità e il decoro che i suoi abitanti hanno diritto di esperire, chiudendo una fase di abbandono che ha già superato i limiti della tollerabilità.

Nel frattempo é arrivato anche la decisione del TAR Lazio che ha bocciato il ricorso contro lo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni camorrista e la città resta commissariata, nonostante le dirette poco opportune del Sindaco Morra e le tante esternazioni di un avvocato orfano del Consiglio Comunale

Michele Izzo













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