Decreto scuola, minore allontanato dalla famiglia se i genitori rifiutano di imparare l’italiano

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Se le difficoltà con la lingua da parte dei genitori finiscono per ostacolare il percorso scolastico del figlio e la famiglia rifiuta di imparare l’italiano, lo Stato potrà disporre l’allontanamento del minore.

È la misura più drastica inserita nella bozza del decreto legge sulla scuola – il provvedimento che include anche la norma sul tetto del 30% agli alunni stranieri nelle classi – pensata per promuovere l’integrazione e “garantire la piena realizzazione dell’alleanza educativa tra scuola e famiglia”.

Dalla segnalazione della scuola al progetto dei servizi sociali

Gli istituti avranno il compito di avvisare “tempestivamente ai servizi sociali territorialmente competenti i casi in cui persistenti barriere linguistiche” degli adulti ostacolino l’apprendimento, l’integrazione del bambino o il rispetto degli impegni presi con il Patto di corresponsabilità educativa.

A quel punto spetterà agli operatori sociali analizzare la situazione del nucleo e attivare un piano di sostegno personalizzato: il progetto prevede l’obbligo per i genitori di frequentare un corso gratuito di alfabetizzazione, finalizzato a ottenere “un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2”, a cui si potranno affiancare percorsi dedicati alla corresponsabilità educativa.













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