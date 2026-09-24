MARANO, RESCIGNO (FUTURO NAZIONALE): “IL TAR RESPINGE IL RICORSO DELL’EX SINDACO SCIOLTO PER MAFIA, CHE LAVOREREBBE NELLA SEGRETERIA DI MANFREDI. TUTTO BENE, SEGRETARIA SCHLEIN?”

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«Il rigetto del ricorso presentato contro lo scioglimento del Comune di Marano è una risposta chiara a chi, per mesi, ha descritto quel provvedimento come una decisione politica. L’ex sindaco Matteo Morra, la sua giunta e alcuni consiglieri hanno cercato di ridimensionare la gravità di quanto emerso dagli atti. Oggi il provvedimento resta in piedi anche dopo il vaglio del TAR. È una sconfitta per una narrazione tossica che ha alimentato sfiducia verso le istituzioni e ha spostato l’attenzione dalle questioni contenute nella relazione sullo scioglimento. Sul piano politico, considero quel provvedimento giusto e sacrosanto. Ora occorre prenderne atto, senza cercare nuovi alibi o attribuire ai giudici le stesse intenzioni politiche già imputate al Governo e alla Prefettura. C’è poi una questione sulla quale chiedo chiarezza. Risponde al vero che Matteo Morra faccia parte della segreteria del presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi? Se la notizia fosse confermata, sarebbe opportuno conoscere la natura dell’incarico e le valutazioni che lo hanno accompagnato. La domanda riguarda anche il Partito Democratico e la sua segretaria Elly Schlein: quale coerenza c’è tra le battaglie per la trasparenza e l’eventuale presenza, in una struttura di diretta collaborazione istituzionale, di un ex sindaco la cui amministrazione è stata sciolta per infiltrazioni mafiose e nei cui confronti è intervenuta anche una distinta pronuncia di incandidabilità? Quest’ultima riguarda Morra personalmente;

Non si tratta di negare a nessuno il diritto di difendersi o di lavorare. Si tratta di chiedere trasparenza e responsabilità a chi rivendica quei principi nel dibattito pubblico» – è quanto afferma la dott.ssa Carmela Rescigno, ex presidente della Commissione Anticamorra della Regione Campania e esponente di Futuro Nazionale.













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