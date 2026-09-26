Sport, entusiasmo e fair play: gli studenti del Socrate-Mallardo protagonisti della Settimana Europea dello Sport

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Una giornata all’insegna dello sport, della socialità e della condivisione per gli alunni delle classi seconde e terze della sezione con potenziamento sportivo dell’I.C. Socrate-Mallardo.

Venerdì 25 settembre 2026, gli studenti dell’I.C. Socrate-Mallardo hanno partecipato con grande entusiasmo all’iniziativa italiana di punta della Settimana Europea dello Sport 2026, organizzata in occasione delle giornate delle regate dell’America’s Cup e alla presenza di circa 3.000 studenti provenienti da diverse realtà scolastiche.

Una manifestazione che ha trasformato lo sport in un’importante occasione di incontro, socializzazione e crescita, coinvolgendo ragazze e ragazzi in una giornata dedicata all’attività fisica e ai valori che essa è in grado di trasmettere.

Per gli studenti del Socrate-Mallardo, la partecipazione ha rappresentato un’importante opportunità per vivere da vicino una manifestazione di carattere nazionale e, al tempo stesso, valorizzare il percorso formativo intrapreso attraverso la sezione con potenziamento sportivo.

L’esperienza ha offerto agli alunni la possibilità di confrontarsi con coetanei provenienti da altre scuole, mettersi alla prova e sperimentare concretamente l’importanza della collaborazione, del rispetto delle regole, dell’impegno e del fair play. Attraverso lo sport, i ragazzi hanno potuto rafforzare competenze personali e relazionali, sviluppando fiducia nelle proprie capacità e un più forte senso di appartenenza alla comunità scolastica.

A rendere possibile questa significativa esperienza è stato anche il sostegno della Dirigente Scolastica, professoressa Teresa Formichella, da sempre attenta a promuovere iniziative capaci di ampliare l’offerta formativa e offrire agli studenti nuove occasioni di apprendimento, orientamento e crescita personale.

Fondamentale è stato inoltre il contributo dei docenti che hanno accompagnato e seguito gli alunni durante l’intera giornata: Paola Vattucci, referente della sezione con potenziamento sportivo, Daniela Ruggiero, Giuseppe Ruggiero, Nunzia Mazzocchi, Marina Strino, Maria Schiatarella e Irene Severino.

La partecipazione alla manifestazione si è così trasformata in un’esperienza educativa a tutto tondo, nella quale sport, divertimento e formazione hanno trovato un punto d’incontro.

Per il Socrate-Mallardo, una giornata che conferma ancora una volta il valore dello sport come strumento di educazione e di inclusione e il ruolo della scuola come luogo privilegiato per accompagnare gli studenti nella costruzione di competenze, relazioni e consapevolezza di sé.













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