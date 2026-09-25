Giochi Isolimpici Partenopei, premiata l’orchestra dell’Istituto Socrate di Marano

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Prestigioso riconoscimento per l’IC Socrate di Marano ai Giochi Isolimpici Partenopei, disputati il 24 settembre 2026, nell’ambito della competizione artistica dedicata alla musica.

Protagonista l’orchestra dell’indirizzo musicale dell’istituto, composta dagli alunni della classe 3ª O, che si è esibita sotto la direzione del maestro Leonardo Massa, presentando i brani Tango e Cha Cha Cha di Belwood.

L’ensemble era composto da Leonardo Massa al violoncello, Gaetano Ferone al clarinetto, Federico Di Meglio al sassofono e Chiara D’Assenno all’arpa.

La performance ha conquistato il riconoscimento ufficiale della giuria, che ha premiato la qualità dell’esecuzione, la coesione del gruppo e la brillante interpretazione dei brani.

Un risultato che valorizza il percorso musicale degli studenti dell’IC Socrate e il lavoro svolto dall’istituto attraverso l’indirizzo musicale, confermando come la musica possa rappresentare per i ragazzi non solo un’importante esperienza formativa, ma anche un’occasione di confronto e crescita attraverso eventi e competizioni di rilievo.













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