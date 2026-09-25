Duplice omicidio a Pozzuoli nel 1997, ordine di arresto per due big dei Polverino di Marano

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Sono ritenuti coinvolti del duplice omicidio di Domenico Sebastiano e Raffaele Belfiore, uccisi a colpi d’arma da fuoco il 19 giugno del 1997 a Pozzuoli, in provincia di Napoli: due arresti in carcere sono stati notificati ad altrettanti indagati a cui i carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e la Direzione distrettuale antimafia partenopea contestano il reato di duplice omicidio premeditato, aggravato dal metodo mafioso e dai motivi abietti, commesso per agevolare il clan Longobardi-Beneduce.

Si tratta di Fabio Allegro (nella foto) e di Raffaele D’Alterio, detto “Lello ‘a signurina”, ritenuti componenti del commando (rispettivamente nella veste di organizzatore ed esecutore materiale, e di autista) a cui i militari hanno notificato un’ordinanza emessa dal gip su richiesta dell’ufficio inquirente coordinato dal procuratore Nicola Gratteri. D’Alterio, già detenuto e condannato per altri reati, è insieme ad Allegro uno degli esponenti di spicco del clan Polverino di Marano. D’Alterio è coinvolto anche nell’omicidio del giovane Giaccio.













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