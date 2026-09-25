Licola, auto sospesa nel vuoto dopo un incidente: illeso il giovane alla guida. La denuncia: “Barriere non a norma”

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Un incidente sfiorato si è trasformato in tragedia mancata questa mattina, giovedì 25 settembre, a Licola, frazione di Pozzuoli. In via delle Colmate un’automobile è finita fuori carreggiata rischiando di precipitare da un ponte, trattenuta soltanto da barriere di protezione che, secondo le segnalazioni, non sarebbero a norma.

Secondo la ricostruzione, il veicolo stava uscendo da una traversa quando, nel tentativo di evitare un’altra auto, ha perso il controllo ed è uscito di strada, arrestando la propria corsa in bilico sul vuoto. Alla guida un giovane, rimasto fortunatamente illeso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’auto rimasta sospesa. Grande lo spavento tra i familiari del ragazzo, accorsi sul luogo dell’incidente.

“L’auto è andata a finire sul ponte e stava scivolando giù, perché non c’è alcuna protezione. Mio figlio è vivo per miracolo”, ha raccontato la madre del conducente.

La dinamica e la posizione in cui si è fermato il veicolo hanno riportato l’attenzione sulla pericolosità di questo tratto di strada, più volte segnalato alle autorità competenti. A tornare sulla questione è anche Rosa Di Bernardo, vicepresidente dell’associazione Mamme Coraggio, che da tempo denuncia le condizioni di sicurezza di via delle Colmate e l’inadeguatezza delle barriere di protezione.













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