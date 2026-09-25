Marano, Izzo sul verdetto del TAR: “Sul caso Morra un punto fermo: ora responsabilità e una nuova stagione per la città”

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Il TAR del Lazio ha posto un punto fermo nella vicenda che ha visto contrapposta l’amministrazione Morra allo Stato, sancendo la bocciatura del ricorso presentato in seguito allo scioglimento del Consiglio Comunale di Marano. Dopo un lungo periodo di polemiche e una fitta schiera di avvocati impegnati nella difesa dell’esecutivo locale, il giudice amministrativo ha accolto le ragioni della pubblica amministrazione, confermando la legittimità del provvedimento disposto dal Ministro dell’Interno, Piantedosi.

La decisione non è stata presa alla leggera, ma si fonda su un’analisi rigorosa e puntuale delle relazioni prodotte dalle commissioni di accesso e dagli altri organi istituzionali competenti. Lo scioglimento del Consiglio non è il frutto di arbitri politici o di decreti dettati da interessi di parte, ma rappresenta la conseguenza diretta e misurata di accertamenti condotti dagli organi investigativi e di polizia giudiziaria. La sostanza dei fatti, emersa attraverso un’indagine attenta e documentata, ha prevalso sulle narrazioni alternative avanzate dai difensori dell’ex amministrazione.

Con la conferma del decreto di scioglimento, il sistema istituzionale ha apposto il proprio sigillo di legalità su una decisione che, seppur dolorosa per la comunità maranese, era resa necessaria dalla gravità delle vicende emerse. È doveroso sottolineare come tale esito imponga una presa di responsabilità diretta a coloro che hanno contribuito al deterioramento della situazione amministrativa, evitando che la colpevolezza venga diluita in generiche accuse di complotti o strumentalizzazioni.

Per il singolo cittadino, questa sentenza rappresenta un segnale di ritorno alla normalità democratica e al rispetto delle regole. Si invita quindi la popolazione a unire le forze per costruire un futuro nuovo, libero da condizionamenti esterni e da vecchi equilibri corrotti. Solo attraverso una rinascita civica consapevole, sostenuta anche dall’impegno di testate giornalistiche indipendenti come *TerranostraNews*, Marano potrà riscattarsi e tornare a essere una comunità sana, trasparente e proiettata verso il progresso.

Michele Izzo













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