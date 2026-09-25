Villaricca-Quarto. Hashish e marijuana, arrestato nel giorno del suo matrimonio 

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Carmine Barretta, classe 2003, di Villaricca, stamattina avrebbe dovuto contrarre matrimonio con la sua amata. Invece è finito con le manette ai polsi grazie ad una brillante operazione dei Carabinieri del nucleo operativo di Pozzuoli, i quali lo hanno arrestato in flagranza di reato a Quarto, con circa 70 grammi di sostanza stupefacente già pronta per lo spaccio. L’uomo, difeso di fiducia dall’avvocato Luigi Poziello, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della direttissima che verrà celebrata stesso questa mattina presso il Tribunale di Napoli, all’esito della quale il giudice deciderà se convalidare l’arresto e se applicare una misura cautelare. L’uomo già lo scorso luglio fu beccato dai Carabinieri di Giugliano in Campania con oltre 200 grammi di sostanza stupefacente, in quel caso il Giudice decise di denunciarlo a piede libero.













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