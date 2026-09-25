Anteprima. Marano, quattro pattuglie dei carabinieri all’alba in via del Mare: giallo su un uomo in fuga e col volto insanguinato

Condividi

Visite: 1.781

78 Visite

Mattinata movimentata in via del Mare, dove all’alba sono intervenute quattro pattuglie dei Carabinieri per una situazione ancora tutta da chiarire.

Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto, un uomo sarebbe stato visto allontanarsi in mutande e con alcune tracce di sangue, arrivando, stando sempre ai racconti, a lanciarsi da un muro per riuscire a fuggire.

Al momento non è chiaro cosa sia realmente accaduto. Tra le ipotesi circolate nelle prime ore ci sarebbe quella di un tentativo di furto, ma non viene esclusa neppure la possibilità che l’uomo fosse coinvolto in una situazione di natura privata (forse un amante in fuga) e che la fuga sia avvenuta da un’abitazione.

Si tratta, tuttavia, di ricostruzioni ancora prive di conferme ufficiali. I militari intervenuti stanno effettuando gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica e comprendere chi fosse l’uomo e per quale motivo si trovasse in quelle condizioni.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti