Marano, Licciardi: “Con il ricorso respinto si chiude l’era Morra. Ora serve un nuovo progetto per la città”

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Con il ricorso respinto si mette la parola fine all’amministrazione di Matteo Morra.

Un’amministrazione che, tra arroganza e presunzione, ha portato Marano all’ennesimo scioglimento.

È un bilancio pesante, ma non possiamo permetterci di voltare pagina senza imparare.

Il prossimo anno si tornerà al voto. Per la nostra città sarà l’ultima occasione per invertire la rotta.

Per farlo, però, serve un metodo nuovo. Chiunque sarà chiamato a guidare Marano dovrà avere il coraggio di coinvolgere tutti: forze politiche di maggioranza e opposizione, dirigenti e dipendenti comunali, organi di stampa.

Nessuno può salvarsi da solo. Dobbiamo remare tutti nella stessa direzione se vogliamo che Marano si risolleva e che i maranesi tornino a essere orgogliosi della propria città.

Nei prossimi giorni incontrerò le persone a me più vicine politicamente. L’obiettivo è chiaro: iniziare a stilare un programma semplice e fattibile per Marano. E allo stesso tempo individuare un candidato sindaco all’altezza di guidare la nostra città con serietà, competenza e rispetto.

Il tempo delle promesse vuote è finito. Marano ha bisogno di fatti.

Giovanni Licciardi













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