Evitato il blocco Euro5, lo stop slitta di un anno: svolta in Cdm. Salvini: “No alle follie di Bruxelles”

Condividi

Visite: 15

90 Visite

Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge che evita il blocco della circolazione dei veicoli diesel Euro 5 nel Bacino Padano. La notizia era circolata in giornata e in Consiglio dei ministri, il vicepremier Salvini e ministro dei trasporti lo ha annunciato con grande soddisfazione. Promessa mantenuta, “un risultato importante che va incontro alle esigenze concrete di famiglie, lavoratori e sistema produttivo. Evitando un blocco generalizzato che avrebbe avuto conseguenze rilevanti sulla mobilità e sulle attività economiche”. Slitta di un anno, dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027, l’entrata in vigore delle limitazioni strutturali alla circolazione delle auto e dei veicoli commerciali diesel Euro 5 in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti