Parte male il Mancini bis: Italia sconfitta dal Belgio

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L’Italia del Mancini-bis perde all’esordio stagionale in Nations League all’Olimpico per mano del Belgio, che si impone per 2-0. La squadra di Van Bommel, parsa subito più brillante da un punto di vista sia tecnico sia fisico, passa avanti al 20’ con Godts, autore di una grande partita insieme a De Bruyne. Nella ripresa, nonostante un buon approccio degli azzurri, il Belgio raddoppia con Lukebakio e gestisce il doppio vantaggio.













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