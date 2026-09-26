Morta dopo tre interventi estetici, chiesta la condanna per tre medici

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Le proposero di sottoporsi a tre interventi chirurgici estetici lo stesso giorno ma non si è più svegliata dall’anestesia: è morta così Vanessa Cella, la 37enne separata dal marito e madre di un 17enne, deceduta il 26 marzo 2022 dopo essere stata sottoposta in sequenza, in una clinica di Torre del Greco in provincia di Napoli a una rinoplastica, una addominoplastica e alla sostituzione delle protesi del seno.

Al processo che si sta celebrando davanti al tribunale di Torre Annunziata la pm Marianna Ricci, che ha ipotizzato nei confronti dei tre imputati l’omicidio colposo, ha chiesto 3 anni e 6 mesi per l’anestesista, 3 anni per il chirurgo e 2 anni e 6 mesi per il direttore sanitario della Casa di cura Santa Maria la Bruna.













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