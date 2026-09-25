LA SINISTRA COLLEZIONA CONTINUI SCIOGLIMENTI PER MAFIA E COSI’ MANFREDI CORRE SUBITO IN SOSTEGNO AI “SUOI” SINDACI: “LEGGE DA RIVEDERE”

L’intervento di Riccardo Marone su “Repubblica” riapre il dibattito sull’applicazione dell’istituto dello scioglimento dei Consigli comunali per infiltrazioni della criminalità organizzata, dibattito acuito dai recenti casi di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata. Non si può non condividere l’amara riflessione secondo cui talvolta una misura normativa di prevenzione volta a tutelare la libera determinazione degli organi elettivi possa essere piegata a fini politici. Capita di leggere nelle relazioni prefettizie disquisizioni sociologiche sulla presenza endemica della camorra sul territorio o disamine su disfunzioni e profili di illegittimità dell’azione amministrativa, per lo più ascrivibili al livello burocratico, senza alcun nesso con la criminalità. Emblematico è il riferimento a meri legami di parentela o affinità tra amministratori e persone anche solo sospettate di rapporti con la criminalità organizzata senza il benché minimo riscontro in merito a interferenze con l’esercizio del mandato elettivo. Richiami che espongono gli amministratori a processi sommari, con evidenti riflessi negativi sulla tutela della riservatezza. Talvolta vengono citati nelle relazioni delle commissioni d’accesso e addirittura colpiti da pronunce di incandidabilità consiglieri comunali che si sono dissociati e hanno contrastato le scelte dell’amministrazione di cui facevano parte.
Non sempre nei provvedimenti adottati si rinvengono i presupposti delineati dalla novella del 2009 sulla scia delle indicazioni della Corte costituzionale, che ha sì salvato la disposizione del Tuel dall’illegittimità costituzionale, a patto che il potere attribuito al Governo fosse ancorato a valutazioni stringenti in termini di correlazione tra attività amministrativa, coinvolgimento dei livelli elettivi e criminalità organizzata. Un’applicazione eccessivamente discrezionale della norma, che da rigoroso strumento di prevenzione assume connotati sanzionatori o punitivi, finisce per allontanare la classe dirigente perbene dall’impegno politico, alimentando sfiducia nelle istituzioni. La lotta alla criminalità organizzata e, quindi, la competenza in tema di sicurezza e ordine pubblico spetta in via esclusiva allo Stato, dovendo le istituzioni centrali creare le condizioni perché i Comuni possano esercitare le proprie prerogative senza condizionamento. Ma se in 20 anni uno stesso Consiglio comunale viene sciolto anche 6 volte e sopporta un commissariamento fino a un massimo 24 mesi, di fatto sospendendo la democrazia rappresentativa, vuol dire che l’attività degli organi straordinari non sempre è stata in grado di bonificare la macchina amministrativa.
È il fallimento dello Stato o un salvifico de profundis della politica? Come avveniva un tempo con i beni confiscati che venivano sottratti alla criminalità per rimanere inutilizzati, basta sciogliere un Consiglio comunale se poi non riesce lo Stato, con la gestione commissariale, a restituire piena operatività alla struttura amministrativa, liberandola dai condizionamenti delle mafie? Altro tema significativo toccato da Marone è il rapporto tra livello politico e responsabilità gestionali: i rilievi mossi attengono alla sfera di competenza dei dirigenti mentre a essere colpita è indistintamente la classe politica che non ha gli strumenti per rimuovere i titolari degli uffici. Il paradosso è che sindaci e assessori vengono defenestrati mentre i dipendenti a cui sono attribuiti atti illegittimi restano al loro posto. Anche in vista delle prossime elezioni politiche e a partire da un protagonismo dell’Anci, che potrebbe promuovere un tavolo dei sindaci, è utile aprire un serio dibattito bipartisan.
Marone suggerisce una modifica normativa ispirata alla leale collaborazione tra Stato e autonomie locali di grande interesse: al pari di quanto avvenuto in tema di interdittive antimafia a carico delle imprese con l’introduzione della misura della prevenzione collaborativa, è condivisibile prevedere un periodo di affiancamento e supporto ai Comuni che operano in contesti territoriali – non solo nel Mezzogiorno – infestati dalla criminalità organizzata, attraverso la nomina di commissari straordinari che vigilino su possibili ingerenze. In questo modo ne uscirebbe rafforzata la complessiva credibilità delle istituzioni.
L’autore è presidente del consiglio regionale della Campania© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews