Marano, svelato il giallo di via del Mare: era un tossicodipendente in fuga, esclusa l’ipotesi dell’amante scoperto

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Si è finalmente chiarito il mistero che questa mattina ha attirato l’attenzione dei residenti di via del Mare, dove all’alba erano intervenute ben quattro pattuglie dei Carabinieri.

Nelle prime ore si era parlato di un uomo visto scappare in mutande e con alcune tracce di sangue, arrivando anche a lanciarsi da un muro per allontanarsi rapidamente. Una scena che aveva alimentato diverse ipotesi, dal possibile tentativo di furto fino alla curiosa possibilità di un amante sorpreso e costretto alla fuga.

Secondo quanto emerso successivamente, però, la vicenda ha avuto una natura completamente diversa. L’uomo è un tossicodipendente, in fuga per motivi ancora da ricostruire nel dettaglio. Non risulterebbero, dunque, elementi a sostegno dell’ipotesi iniziale dell’amante in fuga.

Resta da chiarire anche il motivo per cui l’uomo si trovasse in quelle condizioni e la dinamica esatta della fuga. Alcune informazioni riferiscono inoltre di possibili problematiche di natura psichica.













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