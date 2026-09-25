Giochi Isolimpici Partenopei: brillano gli studenti dell’I.C. Socrate-Mallardo di Marano

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La partecipazione dell’I.C. Socrate Mallardo al Campo Scuola Virgiliano di Posillipo (Napoli)

Ieri mattina, nell’ambito delle competizioni sportive e artistiche dei Giochi Isolimpici Partenopei, l’Istituto Comprensivo Socrate Mallardo ha preso parte alle prove svoltesi al Campo Scuola Virgiliano distinguendosi per risultati di grande rilievo sia nell’atletica leggera sia nella sezione musicale.

Risultati Sportivi – Atletica Leggera

Getto del peso

Maya Carato – 1° posto categoria femminile

– categoria femminile Matthias Di Marino – 1° posto categoria maschile Due vittorie nette che confermano la forte attitudine dell’istituto nelle discipline di forza e lancio

– categoria maschile Due vittorie nette che confermano la forte attitudine dell’istituto nelle discipline di forza e lancio

Salto in lungo

Sophie Accardo – 2° posto

– Giada Iacovaro– 3° posto

Salto in alto

Sophie Accardo– 1° posto, in un finale combattuto e risolto a pari merito con l’avversaria, dopo un emozionante testa a testa.

La sezione sportiva è stata coordinata dalla docente Paola Vattucci, che ha guidato gli studenti nelle diverse prove con competenza e dedizione.

Competizione Artistica – Orchestra dell’Indirizzo Musicale

L’orchestra dell’indirizzo musicale dell’istituto, composta dalla classe 3ª O, si è esibita sotto la direzione del Maestro Leonardo Massa, presentando i brani Tango e Cha Cha Cha di Belwood.

Sezioni strumentali

Arpa: Chiara D’Assenno

Chiara D’Assenno Clarinetto: Gaetano Ferone

Gaetano Ferone Sassofono: Federico Di Meglio

L’ensemble ha ricevuto un premio ufficiale per la qualità dell’esecuzione, la coesione del gruppo e la brillante interpretazione dei brani.

La partecipazione dell’I.C. Socrate Mallardo ai Giochi Isolimpici Partenopei si è tradotta in una giornata di successi sportivi e riconoscimenti artistici, che testimoniano l’impegno, il talento e la preparazione degli studenti e dei docenti coinvolti. Un risultato che onora la scuola e ne conferma il valore nel panorama educativo e culturale del territorio.













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