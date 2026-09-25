Carburanti, Eni fissa il tetto di 2,19 euro al prezzo del gasolio, 1,99 per la benzina

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Mossa dell’Eni contro il caro carburanti. L’azienda ha fissato un limite massimo (price cap) al prezzo dei carburanti commercializzati da Enilive pari a 2,19 /l per il gasolio e a 1,99 /l per la benzina (circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali). Il price cap è correlato all’agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre, per una durata iniziale di 30 giorni, con possibilità di estensione fino alla fine dell’anno in funzione dell’andamento del mercato e degli approvvigionamenti. Positive le reazioni dal governo e dalle associazioni.