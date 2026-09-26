Incidente per i militari italiani in esercitazione in Lettonia, quattro feriti. Uno in condizioni serie

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dente durante un addestramento Nato in Lettonia, dove quattro militari italiani dell’Esercito sono rimasti feriti durante un’esercitazione a fuoco nella base di ĀdažiUna raffica di mitragliatrice è partita accidentalmente da un veicolo corazzato ‘dardo’ guidato dalle nostre forze armate su un altro mezzo dello stesso tipo che lo precedeva con il portellone aperto, forse perché i militari stavano scendendo dal mezzo: uno di loro è in condizioni più serie ma per fortuna non in pericolo di vita e tutti sono stati immediatamente soccorsi e trasferiti all’ospedale di Riga, dove sono stati sottoposti alle cure e agli accertamenti necessari. I quattro appartengono all’undicesimo reggimento bersaglieri impegnati nell’ambito della missione Nato Forward land forces. Sono state immediatamente avviate le verifiche per accertare le cause e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Tre dei quattro militari feriti stanno bene e hanno contattato di persona quasi fin da subito i propri familiari mentre un quarto, quello in condizioni ritenute più serie, resta in condizioni stabili. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in queste ore resta costantemente informato dal capo di Stato maggiore della Difesa, Luciano Portolano, e dal comandante del Covi, Giovanni Maria Iannucci, sulle condizioni dei quattro e sugli sviluppi degli accertamenti. Il ministro, i vertici militari e la Difesa – si legge in una nota – “sono vicini ai propri commilitoni feriti ed alle loro famiglie con l’augurio di una pronta guarigione”.













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