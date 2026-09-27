Wine Spot agli Scavi: al Parco Archeologico di Ercolano due serate tra visite notturne, degustazioni enologiche e musica jazz dal vivo

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Sabato 3 e sabato 17 ottobre 2026, dalle 20:15 alle 23:30, il Parco apre eccezionalmente le porte per “Wine Spot agli Scavi”: visita libera del sito con illuminazione artistica, degustazione enologica guidata da sommelier e un set acustico live di musica jazz, a cura di Drop Eventi

Quando cala la sera, Ercolano cambia volto. Le domus si illuminano, il Vesuvio si staglia sullo sfondo e l’antica città offre al pubblico la possibilità di essere vissuta in una dimensione completamente nuova.

Per due sabati, il 3 e il 17 ottobre 2026, dalle ore 20:15 alle ore 23:30, il Parco Archeologico di Ercolano apre eccezionalmente le sue porte per “Wine Spot agli Scavi”, un’iniziativa che invita a scoprire il sito fuori dai consueti orari di visita, tra le suggestioni della città antica illuminata, i vini del territorio e la musica dal vivo. L’accesso del pubblico avviene dai varchi di Corso Resina 187 e di via dei Papiri Ercolanesi 19

«Aprire gli Scavi di Ercolano nelle ore serali con un format di questo tipo rappresenta una novità e un’ulteriore opportunità per avvicinare il pubblico al nostro patrimonio – dichiara la direttrice del Parco Archeologico di Ercolano, Federica Colaiacomo –. Vogliamo sperimentare nuove modalità di fruizione che permettano di vivere il sito anche attraverso linguaggi diversi da quelli della visita tradizionale, senza mai perdere di vista la centralità del patrimonio archeologico. La suggestione delle domus illuminate, il Vesuvio sullo sfondo, le produzioni vitivinicole del territorio e la musica contribuiranno a costruire un’esperienza nuova, capace di mettere in relazione la storia di Ercolano con la vitalità e le eccellenze del territorio contemporaneo».

Un’occasione per passeggiare tra le domus illuminate, attraversare gli spazi dell’antica Ercolano e lasciarsi accompagnare dal fascino della città al calar della sera, con il Vesuvio a fare da scenografia naturale. Un modo diverso di incontrare un patrimonio straordinario, che nella luce della notte assume atmosfere nuove e inaspettate.

“Wine Spot agli Scavi” è un format ideato da Drop Eventi (The Band Agency S.r.l.) e organizzato in collaborazione con il Parco Archeologico di Ercolano, che porta nel cuore del sito archeologico un percorso dedicato alla conoscenza e alla valorizzazione delle produzioni vitivinicole vesuviane e campane, lungo la visita libera individuata dalla Direzione del Parco.

Durante la serata sarà possibile partecipare a degustazioni guidate da sommelier professionisti iscritti all’albo, scoprendo una selezione di vini e cantine autoctone del territorio, in un percorso che attraversa vitigni e produzioni che raccontano una parte importante dell’identità della Campania.

E quando l’archeologia incontra il vino, non può mancare la musica: sarà allestito un set acustico live a cura di un trio jazz, che accompagnerà la serata con la sua selezione musicale.

Una notte da vivere senza fretta: la scoperta della città antica, tra strade, domus e affacci sul Vesuvio; poi il piacere di fermarsi, degustare, ascoltare musica e condividere un’esperienza che mette in dialogo patrimonio culturale, produzioni del territorio e contemporaneità.

“Wine Spot agli Scavi” nasce così come un invito a guardare Ercolano da una prospettiva diversa. Non solo un luogo da visitare, ma uno spazio da vivere, lasciandosi sorprendere dall’atmosfera delle sue architetture illuminate e dalla forza evocativa di una città antica che, dopo il tramonto, torna a raccontarsi in modo nuovo.

Informazioni utili

Date: sabato 3 e sabato 17 ottobre 2026.

BIGLIETTI on line e presso la biglietteria del Parco on line ercolano.coopculture.it e presso la biglietteria del Parco

intero: 30 euro

30 euro ridotto: 22 euro, per la fascia di età 18-25 anni, compresi i cittadini UE e, in condizione di reciprocità, i cittadini extra-UE

22 euro, per la fascia di età 18-25 anni, compresi i cittadini UE e, in condizione di reciprocità, i cittadini extra-UE agevolato: 20 euro per i minorenni dai 13 ai 17 anni, per i possessori di abbonamento al Parco e per tutti i soggetti esenti a norma di legge dal pagamento della visita libera al Parco.

20 euro per i minorenni dai 13 ai 17 anni, per i possessori di abbonamento al Parco e per tutti i soggetti esenti a norma di legge dal pagamento della visita libera al Parco. gratuito: per i minorenni fino a 12 anni

Il biglietto comprende: visita libera al sito con illuminazione artistica, degustazione gastronomica ed enologica guidata da sommelier e musica dal vivo (set acustico jazz).

Acquisto: online su online su ercolano.coopculture.it ; tramite call center +39 081 0106490 (lun-sab, esclusi festivi, 9:00-17:00); presso la biglietteria del Parco fino a esaurimento posti e fino all’orario di inizio evento.

Posti limitati: massimo 650 spettatori per ciascuna serata.

App di visita: all’ingresso è possibile inquadrare il QR code che dà accesso all’app gratuita “Ercolano digitale”.

Condizioni meteo: in caso di condizioni meteorologiche avverse l’evento potrebbe essere annullato; i biglietti acquistati saranno dirottati a una nuova data o rimborsati su richiesta.

“Wine Spot agli Scavi” è un progetto a cura di Drop Eventi (The Band Agency S.r.l.), organizzato in collaborazione con il Parco Archeologico di Ercolano e realizzato nell’ambito delle attività progettuali ex L. 132/2022 del Parco Archeologico di Ercolano.













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