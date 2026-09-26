Marano, parte il piano dei commissari per le palestre scolastiche: al via i lavori alla “Vittorio Alfieri”

Ieri 25 settembre si è compiuto il primo concreto passo del percorso del programma commissariale complessivo che vuole restituire agli studenti di Marano palestre più belle, funzionali e pienamente fruibili.

Infatti, ieri, l’Impresa appaltatrice: T.G. Impianti s.r.l. è stata convocata presso il complesso scolastico di via Tagliamento, n° 8, sede della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado “Vittorio Alfieri”.

Alla presenza della Dirigente scolastica, prof.ssa Antonietta GUADAGNO e dei Tecnici incaricati del Comune è’ stata data esecuzione alle statuizioni di cui all’art. 26, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 81/2008.

La norma citata prevede forme di c.d. cooperazione attiva tra tutti gli attori presenti per l’esecuzione di un’ opera pubblica ed in particolare tra committente, appaltatore e titolare del sito delle attività per scambiare informazioni ed offrire disponibilità per applicare le migliori giuste misure di sicurezza sul lavoro.

Nella stessa giornata, qualche ora prima, nella sede del palazzo di Città in via Salvatore Nuvoletta, l’Impresa la T.G. Impianti Tecnologici S.r.l. aveva accettato per un

importo contrattuale: € 148.753,39 (IVA esclusa) l’affidamento dei lavori e si era proceduto alla relativa consegna degli stessi.

Con l’avvenuto scambio di risorse, informazioni e competenze tra le parti coinvolte nell’appalto si è avviato quindi il percorso più virtuoso per ottenere l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto.

Un passo significativo per contenere al massimo possibile i tragici rischi cui sono quotidianamente esposti i lavoratori del settore edile nel nostro Paese.

Giusto farlo qui -questo il commento del prefetto Cardellicchio- in questo luogo illustre di formazione culturale della nostra Città nonché vera ed insostituibile agenzia di promozione civica che ha come primaria missione la crescita, l’istruzione ed il miglioramento dei nostri figli; artefici e responsabili dei nostri futuri destini.

Nota stampa commissari Comune Marano