Sondaggi, il dato che terrorizza il Pd. Ecco le ultime stime di Pagnoncelli

Da
redazione
-
0
Condividi
Visite: 22
79 Visite

Fratelli d’Italia si conferma primo partito al 26,4%, mentre il partito democratico scende sotto la soglia del 20%, attestandosi al 19,5% (-0,6%). È quanto indica il sondaggio firmato da Nando Pagnoncelli e pubblicato dal Corriere della Sera.

Nella maggioranza di governo Forza Italia flette al 7,3% (-1,0%), la Lega si attesta al 4,7% (-0,4%) e Noi Moderati resta all’1%.

Sul fronte delle opposizioni, il Movimento 5 Stelle rimane stabile al 14,5%, così come Alleanza Verdi e Sinistra al 6,3%. Azione si attesta al 3,0%, mentre +Europa sale al 2,1% (+0,7%), appaiando Italia Viva (2,1%, -0,2%). Si registra la crescita di Futuro Nazionale, formazione di Roberto Vannacci, che sale all’8,8%(+1,7%).

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore