Benzina, il governo sprona i petrolieri: “Seguano l’esempio di Eni”

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Il prezzo al distributore corre. Ieri un litro di benzina costava anche 2,158 euro. Il giorno prima era a 2,154 euro. Per chi guida un auto a diesel il conto è stato anche più salato. Ieri andare a fare il pieno è arrivato a costare 2,357 euro al litro. Il primo giorno del dimezzamento dello sconto sulle accise, ridotto ormai a 6,1 centesimi, si fa sentire. Sia nei centri urbani e ancora di più in autostrada, dove per fare rifornimento si arriva a pagare anche 2,439 euro a litro. Nel mezzo del weekend, la corsa dei prezzi al distributore non tiene però ancora conto del tetto annunciato da Eni venerdì scorso e che sarà in vigore da domani.

Per i prossimi trenta giorni, forse addirittura fino a tutto dicembre, il Cane a sei zampe praticherà uno sconto di 17 centesimi rispetto ai livelli medi. In cifre vorrà dire che il gasolio non andrà sopra i 2,19 euro e la benzina non supererà il limite di 1,99 euro, sotto la soglia psicologica dei 2 euro.

«Mi auguro che altre compagnie seguano Eni. Ha vinto la linea che avevo suggerito, non tasse, ma coinvolgimento», ha commentato ieri il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, «La scelta di mettere un tetto al prezzo dell’energia è la scelta più giusta e dimostra che con il dialogo e con il coinvolgimento si ottiene molto di più che con una visione dirigista e statalista».

Dall’inizio della crisi nello stretto di Hormuz il governo ha già speso circa 2,8 miliardi per tamponare e calmierare il costo del carburante. Nonostante gli sforzi e le risorse messe a disposizione il contatore ha continuato a salire, drenando coperture. L’esecutivo ha quindi cambiato strategia e ha deciso di venire incontro alle richieste degli automobolisti sospendendo per il prossimo anno il pagamento del bollo su auto e moto. Eni ha dato un ulteriore aiuto. Salutato con favore da tutte le forze di maggioranza e ora preso a modello per eventuali future richieste di sostegno ad altri settori produttivi.













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