Di Battista sui social ringrazia Scanzi dopo il falso annuncio della morte: “Speriamo bene”

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Alessandro Di Battista continua a mandare segnali positivi. Dopo il video messaggio al programma di Giovanni Floris, DiMartedì, martedì appunto, l’ex deputato del Movimento 5 stelle si fa risentire sotto un post di Andrea Scanzi. “Grazie Andrea per le belle parole speriamo bene“, scrive semplicemente l’attivista politico facendo riferimento al lungo messaggio pubblicato dal giornalista del Fatto Quotidiano dopo che il Corriere della sera (erroneamente) ha pubblicato una card in cui lo dava per morto.

Il 26 settembre, sui canali social del quotidiano era infatti comparsa una card con la notizia della presunta morte di Di Battista. Si è trattato di un errore, con il giornale che ha successivamente rimosso il contenuto e si è scusato pubblicamente con l’ex parlamentare, la sua famiglia e i lettori.













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