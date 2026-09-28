Gabriele aggredito in via Toledo, un denunciato: si cercano gli altri responsabili

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È stato individuato e denunciato uno degli uomini coinvolti nell’aggressione avvenuta ieri in via Toledo, a Napoli, ai danni di Gabriele, finito in ospedale dopo essere intervenuto per difendere un’amica, turista israeliana, che sarebbe stata insultata e minacciata dopo aver mostrato una bandiera di Israele.

Secondo il racconto di Gabriele, il gruppo sarebbe stato prima oggetto di insulti e, successivamente, lui sarebbe stato accerchiato e aggredito da quattro persone. La vicenda sarebbe stata ripresa in parte da alcuni video, che potranno essere messi a disposizione degli investigatori per contribuire alla ricostruzione dei fatti.

Gabriele è assistito dall’avvocato Beniamino Esposito. Dopo l’identificazione e la denuncia di uno degli aggressori, proseguono gli accertamenti per individuare le altre persone coinvolte.

«Una bandiera non aggredisce nessuno. Si può contestare un governo, una politica o uno Stato, ma non si aggredisce una persona», ha raccontato Gabriele, ancora ricoverato in ospedale.













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