Qualiano, il miracolo sportivo dei Rangers: l’assessore allo Sport celebra la leadership solitaria in Eccellenza e traccia il futuro dello Stadio Santo Stefano

«Desidero rivolgere i miei più sentiti complimenti alla squadra dei Rangers Qualiano. Dopo ben due promozioni consecutive, vederli per la prima volta nella loro storia al vertice in solitaria del girone di Eccellenza è motivo di immenso orgoglio. Questo straordinario successo non appartiene soltanto alla squadra e alla società, ma all’intera città e a un’amministrazione comunale da sempre vicina e sensibile alle esigenze dei nostri sportivi.
Un risultato che nasce da una programmazione concreta. Dopo la recente realizzazione dei nuovi spogliatoi, la nostra attenzione si sposta sugli interventi futuri: siamo al lavoro per la copertura degli spalti, la realizzazione della tribuna ospiti e una serie di importanti opere di bonifica del campo ‘Santo Stefano’.
Non abbiamo la bacchetta magica, ma stiamo impegnando ogni risorsa affinché questi obiettivi vengano raggiunti nel minor tempo possibile.
Ci tengo a sottolineare un aspetto fondamentale: in questo girone molte società sono costrette ad affrontare enormi disagi, non potendo usufruire dello stadio della propria città a causa di inagibilità o perché affidato a gestioni private che limitano gli orari degli allenamenti.
A Qualiano questo non accade. Abbiamo voluto dare massima priorità al progetto sportivo e alla fruibilità delle strutture cittadine, e continueremo su questa strada con assoluta determinazione.
Un grande in bocca al lupo ai ragazzi e alla società per il prosieguo della stagione: conquistare il traguardo finale sarebbe un vero e proprio miracolo, ma nello sport – e a Qualiano – i miracoli qualche volta si avverano.»
Salvatore Onofaro (assessore ai LL.PP ed allo sport del Comune di Qualiano)© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews