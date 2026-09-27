Qualiano, il miracolo sportivo dei Rangers: l’assessore allo Sport celebra la leadership solitaria in Eccellenza e traccia il futuro dello Stadio Santo Stefano

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«Desidero rivolgere i miei più sentiti complimenti alla squadra dei Rangers Qualiano. Dopo ben due promozioni consecutive, vederli per la prima volta nella loro storia al vertice in solitaria del girone di Eccellenza è motivo di immenso orgoglio. Questo straordinario successo non appartiene soltanto alla squadra e alla società, ma all’intera città e a un’amministrazione comunale da sempre vicina e sensibile alle esigenze dei nostri sportivi.

​Un risultato che nasce da una programmazione concreta. Dopo la recente realizzazione dei nuovi spogliatoi, la nostra attenzione si sposta sugli interventi futuri: siamo al lavoro per la copertura degli spalti, la realizzazione della tribuna ospiti e una serie di importanti opere di bonifica del campo ‘Santo Stefano’.

Non abbiamo la bacchetta magica, ma stiamo impegnando ogni risorsa affinché questi obiettivi vengano raggiunti nel minor tempo possibile.

​Ci tengo a sottolineare un aspetto fondamentale: in questo girone molte società sono costrette ad affrontare enormi disagi, non potendo usufruire dello stadio della propria città a causa di inagibilità o perché affidato a gestioni private che limitano gli orari degli allenamenti.

A Qualiano questo non accade. Abbiamo voluto dare massima priorità al progetto sportivo e alla fruibilità delle strutture cittadine, e continueremo su questa strada con assoluta determinazione.

​Un grande in bocca al lupo ai ragazzi e alla società per il prosieguo della stagione: conquistare il traguardo finale sarebbe un vero e proprio miracolo, ma nello sport – e a Qualiano – i miracoli qualche volta si avverano.»

​Salvatore Onofaro (assessore ai LL.PP ed allo sport del Comune di Qualiano)













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