Castellammare di Stabia-Pimonte: Continuum Bellum 4. Trovata droga, armi e proiettili. Sequestro dei carabinieri

Condividi

Visite: 23

38 Visite

Continuano i servizi nell’ambito dell’operazione “Continuum Bellum 4” che vedono impegnati i Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia e i militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di “Sardegna”.

I controlli si concentrano nelle aree più impervie dell’entroterra stabiese.

Nascosto tra i cespugli i carabinieri hanno trovato un borsello con dentro 117 grammi di marijuana, 2 involucri di hashish per un totale di 237 grammi, 60 grammi tra cocaina e crack, un bilancino di precisione e 31 proiettili di vario calibro.

Controlli effettuati anche nel comune di Pimonte. Tra tombini, tubi dismessi dell’acqua piovana e muretti di tufo, antichi e pericolanti, trovati 92 grammi si hashish, 571 grammi tra cocaina e crack e una pistola Revolver con matricola abrasa.

L’arma sequestrata, sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare il suo utilizzo in fatti di sangue o altri reati.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti