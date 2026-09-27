Marano, una serata di festa nel cuore della città: la Villa Comunale torna a vivere. I cittadini: “Evento riuscito”

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Marano alle prese con i suoi problemi quotidiani, dalle strade ai rifiuti, passando per le tante emergenze che negli anni hanno segnato la vita amministrativa della città. Eppure, ieri, per una sera, c’è stato spazio anche per qualcosa di diverso: la musica, le famiglie, i giovani e la voglia di stare insieme.

La Villa Comunale del Ciaurro ha ospitato una festa musicale dedicata agli anni ’90, organizzata dalla Commissione straordinaria. Un appuntamento che ha richiamato numerosi cittadini e che ha riportato vita in uno degli spazi più importanti della città. Da anni, infatti, la villa non ospitava eventi di questo tipo. Buona l’organizzazione e anche la vigilanza assicurata dalla polizia locale.

In una comunità abituata a confrontarsi quotidianamente con criticità e disagi, la serata ha rappresentato un momento di normalità e socialità. Un segnale semplice, ma significativo: anche in una città segnata da cinque scioglimenti per infiltrazioni mafiose e da difficoltà che sembrano spesso prevalere su tutto il resto, è possibile tornare a vivere gli spazi pubblici.

La Villa del Ciaurro, intanto, è interessata da lavori in vista di un futuro affidamento ai privati attraverso un bando. L’auspicio è che possa tornare stabilmente a essere un luogo aperto alla città, capace di ospitare iniziative, eventi e momenti di aggregazione.













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