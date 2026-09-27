Marano. Preghiera ecumenica per la Cura del Creato nel convento di Santa Maria degli Angeli

Condividi

Visite: 67

61 Visite

Una preghiera che unisce diverse Chiese cristiane nel segno di San Francesco e della custodia del creato. È l’appuntamento in programma oggi alle 17 nel convento di Santa Maria degli Angeli, scelto dal Consiglio Regionale delle Chiese Cristiane della Campania per celebrare la Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato.

Il convento francescano ospiterà rappresentanti della Chiesa cattolica, delle Chiese ortodosse, della Comunione anglicana e delle diverse comunità evangeliche, per un momento di preghiera e riflessione dedicato alla tutela della “casa comune”.

La celebrazione si inserisce nel Tempo del Creato, iniziato il 1° settembre e in programma fino al 4 ottobre, festa di San Francesco, e assume un significato particolare nell’anno dell’800° anniversario del “Beato Transito” del Santo di Assisi.

Santa Maria degli Angeli è inoltre diventata negli ultimi anni un importante spazio di dialogo e cultura per il territorio, grazie anche alla biblioteca arricchita da migliaia di volumi donati dalla Facoltà di Teologia dell’Italia Meridionale. Un luogo in cui spiritualità, cultura e incontro ecumenico si intrecciano, con l’obiettivo di rilanciare un messaggio di responsabilità verso l’ambiente e le future generazioni.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti