MELITO: femminicidio sventato dai carabinieri, 63enne finisce in manette

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Dovrà rispondere di tentato femminicidio un 63enne di Melito, arrestato dai carabinieri della locale tenenza.
Succede tutto in serata.
Da un appartamento del centro cittadino grida strazianti. È una donna che implora aiuto.
I militari arrivano in pochi minuti.
Inutile bussare, dall’interno ancora urla e il suono inconfondibile delle percosse.
La porta viene sfondata e i carabinieri bloccano l’anziano prima che l’ennesimo colpo possa uccidere la moglie.
In manette, il 63enne è stato portato in carcere, in attesa di giudizio.
La vittima è stata trasferita presso l’ospedale di Giugliano dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico d’urgenza. E’ tuttora in prognosi riservata.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews