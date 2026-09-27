MELITO: femminicidio sventato dai carabinieri, 63enne finisce in manette

Da
redazione
-
0
Carabinieri gazzella di pattuglia.
Condividi
Visite: 20
13 Visite

Dovrà rispondere di tentato femminicidio un 63enne di Melito, arrestato dai carabinieri della locale tenenza.

Succede tutto in serata.

Da un appartamento del centro cittadino grida strazianti. È una donna che implora aiuto.

I militari arrivano in pochi minuti.

Inutile bussare, dall’interno ancora urla e il suono inconfondibile delle percosse.

La porta viene sfondata e i carabinieri bloccano l’anziano prima che l’ennesimo colpo possa uccidere la moglie.

In manette, il 63enne è stato portato in carcere, in attesa di giudizio.

La vittima è stata trasferita presso l’ospedale di Giugliano dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico d’urgenza. E’ tuttora in prognosi riservata.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore