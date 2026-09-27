PRIMA CATEGORIA CAMPANA, E’ SEMPRE INFERNO. SASSI CONTRO L’ARBITRO, PARTITA SOSPESA: 19ENNE COLPITO ALLA TESTA A CASAMICCIOLA

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Dal campo di calcio alla sassaiola contro l’arbitro. È finita con una partita sospesa e un giovane direttore di gara ferito alla testa la sfida di Prima Categoria tra ASD Lacco Ameno 2013 e Real Sangiovanni Frattaminore.

L’episodio è avvenuto ieri sera a Casamicciola Terme. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della locale stazione e dell’Aliquota Radiomobile di Ischia, la tensione sarebbe esplosa dopo l’espulsione di un calciatore della squadra di casa.

Dalle proteste si sarebbe passati rapidamente alla violenza, con alcuni tifosi che avrebbero lanciato pietre in direzione del terreno di gioco. Uno dei sassi ha colpito alla tempia destra l’arbitro, un 19enne napoletano.

Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, ma ha rifiutato il trasferimento in ospedale. La gara è stata invece sospesa.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione e identificare i responsabili del lancio di pietre.

Ancora una volta, dunque, la violenza rischia di cancellare il senso stesso dello sport: una partita di calcio interrotta e un giovane arbitro costretto a lasciare il campo dopo essere stato colpito da un sasso.













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