Investe un bambino e scappa: 24enne arrestata per tentato omicidio dopo l’incidente. E’ l’ex compagna del papà

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Prima l’incidente e la fuga, poi l’arresto per tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Pare non sia stata una fatalità l’investimento di un bambino di cinque anni, su cui è piombata un’auto Fiat Panda guidata da una 24enne, intorno alle 23 di ieri, 26 settembre, a Torino.

Il papà riconosce la conducente

Tutto è successo all’incrocio tra via Pinelli e via Industria. Il bimbo era con la sua famiglia e, per l’impatto, ha sbattuto violentemente a terra. Il papà avrebbe subito riconosciuto la donna alla guida dell’auto. Si tratterebbe della sua ex compagna, che non si è fermata a prestare soccorso. Una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti è che il suo obiettivo fosse colpire il padre, non il bambino.













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